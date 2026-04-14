i4E launched as new global technology platform

Oggi è stata annunciata la nascita di una nuova piattaforma globale dedicata all’innovazione e al licensing tecnologico. La società si concentra sulla tutela e la diffusione di tecnologie già pronte per il mercato, con un’attenzione particolare all’espansione internazionale. La presentazione è stata fatta attraverso un comunicato stampa diffuso ad Amsterdam. La piattaforma si propone di facilitare la protezione e la distribuzione di tecnologie innovative a livello mondiale.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE AMSTERDAM, April 14, 2026 PRNewswire — i4E B.V. today announced itself as a new global innovation and technology licensing platform focused on protecting and licensing market-ready technologies with international reach. Drawing on extensive experience in global patented technology licensing and management, i4E aligns and supports the conversion of inventions into meaningful, defensible propositions suitable for worldwide licensing and scalable deployment. This is delivered through strong patent drafting, filing, prosecution, and management, supported by disciplined governance and long-term strategic involvement in licensing and monetization.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - i4E launched as new global technology platform The Real Truth About New OnePlus Flagship! ft. OnePlus 15 Leggi anche: Unicredit sostiene 38a Louis Vuitton America's Cup in qualità di Global Partner e Global Banking Partner Equitazione: Global Champions League e Global Champions Tour, tappa di Doha rinviataGlobal Champions League e Global Champions Tour 2026, i più importanti circuiti annuali equestre di salto ostacoli, non partiranno in calendario con...