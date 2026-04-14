Grande Fratello Vip 2026 la fenice Adriana Volpe | non si può piacere a tutti | Video Mediaset

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, Adriana Volpe ha affrontato una crisi nella scorsa puntata e ha dichiarato di aver superato il momento difficile, paragonandosi a una “fenice” che risorge. La conduttrice ha affermato che non si può piacere a tutti, sottolineando il suo stato d’animo e la volontà di ripartire dopo le tensioni. La sua presenza ha attirato l’attenzione tra i concorrenti e il pubblico.

Dopo la crisi della scorsa puntata, Adriana Volpe è risorta come una “fenice” nella casa del Grande Fratello Vip 2026. Grande Fratello Vip 2026, Adriana Volpe dalla crisi alla rinascita. La nuova puntata del Grande Fratello Vip 2026 inizia con Adriana Volpe. La conduttrice ha vissuto un momento di profonda crisi nella casa arrivando perfino a pensare di abbandonare il gioco. « Marco mi ha deluso, ma ho visto più volte che gioca non solo con le carte, ma anche con i sentimenti delle persone. Lui istiga, cerca sempre di vedere due persone che litigano e se può dà fuoco alle fiamme » commenta la Volpe. La conduttrice poi parla di Antonella Elia e dell’amicizia ritrova: « ci siamo trovate e posso dirlo ora ritrovate.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, la “fenice” Adriana Volpe: “non si può piacere a tutti” | Video Mediaset Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini contro Adriana Volpe | Video MediasetNella casa del Grande Fratello Vip 2026 oramai non scorre più buon sangue tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia. Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia e Adriana Volpe “amiche nemiche” | Video MediasetAntonella Elia e Adriana Volpe si ritrovano nel casa del Grande Fratello Vip 2026.