Graduatorie GPS 2026 | ecco le scuole polo che valutano le domande AGGIORNATO

Dal 30 marzo scorso, presso gli Uffici scolastici, è iniziata la fase di valutazione delle domande di inserimento nelle graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728. Le domande sono state presentate entro il 16 marzo, e ora le scuole polo stanno esaminando i documenti ricevuti. La procedura riguarda le graduatorie che determineranno le assegnazioni delle supplenze per il prossimo biennio.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: dallo scorso 30 marzo è iniziata presso gli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione delle domande presentate entro il 16 marzo. Prossimo step sarà lo scioglimento della riserva per titoli e servizi correttamente dichiarati con riserva e che saranno conseguiti entro il 30 giugno. L'articolo Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valutano le domande AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Al via l’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto, il nostro team ha elaborato una serie di guide e documenti già pronti all’uso. Ricordiamo che il termine per il 2026 è il 17 di aprile. I seguenti documenti sono riservati agli abbonati alla no… x.com Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 2026/28 (e dove sono vuote) - facebook.com facebook