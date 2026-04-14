Giornale radio del pomeriggio martedì 14 aprile

Nel pomeriggio di martedì 14 aprile, il GR di LaPresse ha fornito un riepilogo delle principali notizie del giorno. La trasmissione ha coperto vari eventi e aggiornamenti, offrendo ai ascoltatori un quadro completo delle notizie più recenti. La puntata si è concentrata su fatti di cronaca, politica e questioni di attualità, senza approfondimenti o analisi. La trasmissione ha mantenuto un tono diretto e informativo.

Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giornale radio del pomeriggio, martedì 14 aprile Giornale radio del pomeriggio, martedì 7 aprileTutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. Giornale radio del mattino, martedì 14 aprileTutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. Temi più discussi: Giornale radio del pomeriggio, lunedì 13 aprile; Giornale radio del pomeriggio, domenica 12 aprile; GIORNALE RADIOPIU 11 APRILE 2026 DIRETTORE MIRKO MEZZACASA; Lunedì su Radio Materia tra sport, musica e volontari al fianco dei malati. Giornale radio del pomeriggio, domenica 12 aprileGiornale radio del pomeriggio, domenica 12 aprile ... msn.com Giornale radio del pomeriggio, lunedì 13 aprileGiornale radio del pomeriggio, lunedì 13 aprile ... msn.com Buongiorno con le prime pagine dei quotidiani altoatesini. Alle 7.18 su Rai Radio 1 il nostro giornale radio, alle 7 Su Rai 3 Buongiorno Italia e alle 7.30 Buongiorno Regione. Ospite in studio Wittfrida Mitterer, direttrice del Curatorio dei beni tecnici culturali dell' - facebook.com facebook GIORNALE RADIO delle ore 14 Il Papa al Regina Coeli: proteggere i civili dagli atroci effetti della guerra è un obbligo morale Nella catechesi: la fede nasce dall’incontro, riscoprire l’Eucaristia domenicale ASCOLTA L'EDIZIONE COMPLETA: x.com