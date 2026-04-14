Nuove polemiche si sono scatenate all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, coinvolgendo Renato Biancardi e Blu Barbara Prezia. Nelle ultime ore, un video diventato virale sulla piattaforma X mostra i due concorrenti in momenti discussi, con presunte frasi rivolte a una partecipante chiamata Lucia. La diffusione del video ha generato reazioni tra i telespettatori e sui social, alimentando polemiche e commenti vari.

Nuove polemiche travolgono la Casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, infatti, Renato Biancardi e Blu Barbara Prezia sono finiti al centro di forti accuse dopo la diffusione di un video diventato virale su X. Il filmato, rilanciato anche da pagine social e portali di gossip, avrebbe mostrato alcuni momenti tra i due concorrenti e un riferimento a Lucia Ilardo, scatenando immediatamente una bufera online e richieste di provvedimenti disciplinari. Il video virale e le presunte frasi contestate. Secondo quanto riportato da diversi utenti e rilanciato dal portale Biccy.it, nella clip si vedrebbe Renato Biancardi sussurrare qualcosa a Blu Barbara Prezia, seguita da una reazione della gieffina che pronuncerebbe la parola “Ubriaca” e farebbe un gesto interpretato da alcuni come un calcio.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - GF Vip, bufera su Renato e Blu: presunte frasi su Lucia fanno discutere (VIDEO)

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