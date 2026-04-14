Forbidden fruit 3 replica puntata 14 aprile in streaming | Video Mediaset

Oggi, martedì 14 aprile, va in onda in streaming una nuova puntata di Forbidden fruit 3. Durante l’episodio, Zehra porta a spasso il bambino Halit Can e, per errore, scambia il suo passeggino con quello di un’altra bambina. La scena si svolge in un momento di normale routine, senza ulteriori dettagli sui risvolti successivi. La puntata è disponibile sui canali di Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 14 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Zehra porta a passeggio il piccolo Halit Can e scambia accidentalmente il suo passeggino con quello di un’altra bambina. Dopo momenti di tensione, la situazione si risolve e Zehra rientra a casa con il fratellino sano e salvo. Con la complicità di Aysel, decide di non raccontare niente dell’accaduto a Yildiz. Intanto, Ender e Kaya si godono la loro dimensione familiare, nonostante le continue intromissioni di Sahika. Lila decide di andare a ballare con alcuni amici. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 79 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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