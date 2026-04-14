Fiorentina-Crystal Palace Conference League 16-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Stasera al stadio Artemio Franchi si gioca Fiorentina contro Crystal Palace, ritorno dei quarti di finale di Conference League. La squadra italiana cerca di ribaltare il risultato dell’andata, mentre gli ospiti arrivano con il vantaggio di aver ottenuto un risultato favorevole nella partita precedente. Le formazioni sono state annunciate e le quote per le scommesse sono disponibili, con i pronostici che indicano una partita molto combattuta.

La Fiorentina ospita il Crystal Palace al Franchi per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, nel tentativo di compiere l’impresa della rimonta. La settimana scorsa a Londra é finita infatti 3-0 per gli inglesi, che a questo punto sono con un piede e mezzo al prossimo turno. La Viola ha bisogno della. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fiorentina-Crystal Palace (Conference League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Crystal Palace-Fiorentina (Conference League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl quarto di finale più interessante della UEFA conference League è quello tra Crystal Palace e Fiorentina, le due squadre più accreditate al trionfo... Crystal Palace-Fiorentina (Conference League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Due difese solide ultimamenteIl quarto di finale più interessante della UEFA conference League è quello tra Crystal Palace e Fiorentina, le due squadre più accreditate al trionfo...