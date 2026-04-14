Festa di primavera a Ponte a Egola

Da pisatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 aprile si terrà a Ponte a Egola la 14ª Festa di Primavera in Piazza Guido Rossa. La giornata sarà dedicata alla socialità e all’intrattenimento, con l’obiettivo di promuovere il territorio locale. L’evento coinvolge diverse attività e si svolge nell’arco di tutta la giornata, offrendo un’occasione di incontro per i residenti e i visitatori. La festa rappresenta un appuntamento annuale ormai consolidato nel calendario del paese.

Ponte a Egola si prepara a vivere la 14ª edizione della Festa di Primavera, in programma domenica 19 aprile in Piazza Guido Rossa, una giornata interamente dedicata alla socialità, all’intrattenimento e alla valorizzazione del territorio.L’evento prenderà il via alle ore 10 con l’apertura del.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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