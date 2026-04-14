Festa di primavera a Ponte a Egola

Domenica 19 aprile si terrà a Ponte a Egola la 14ª Festa di Primavera in Piazza Guido Rossa. La giornata sarà dedicata alla socialità e all’intrattenimento, con l’obiettivo di promuovere il territorio locale. L’evento coinvolge diverse attività e si svolge nell’arco di tutta la giornata, offrendo un’occasione di incontro per i residenti e i visitatori. La festa rappresenta un appuntamento annuale ormai consolidato nel calendario del paese.

Ponte a Egola si prepara a vivere la 14ª edizione della Festa di Primavera, in programma domenica 19 aprile in Piazza Guido Rossa, una giornata interamente dedicata alla socialità, all’intrattenimento e alla valorizzazione del territorio.L’evento prenderà il via alle ore 10 con l’apertura del.🔗 Leggi su Pisatoday.it Ciclismo, l'azzurro Tarallo fa il bis a Ponte a EgolaPonte a Egola (Pisa), 4 aprile 2026 – Sempre più bravo e forte il laziale ed azzurro Andrea Tarallo che sul traguardo di Ponte a Egola nella prima... Temi più discussi: Festival di Primavera; Festa di Primavera a Gonars, tra giochi, musica e divertimento; Maranello: il 18 e 19 aprile torna la Festa di Primavera, tra fiori, musica e animazioni; Festa di Primavera a Calderara di Reno. Festa di Primavera a Solaro: via Mazzini si anima tra mercatini e saporiA Solaro si festeggia il ritorno della bella stagione con una giornata dedicata a colori, profumi e convivialità. Domenica 19 aprile, dalle 10 alle 19, il centro del paese si animerà con la Festa di ... varesenews.it Festa di primavera tra fiori, musica e animazioniDue giornate di festa con mercato dei fiori, shopping all’aperto, eventi, food e animazioni: sabato 18 e domenica 19 aprile torna Maranello in Primavera, tradizionale appuntamento a cura del Comune di ... sassuolo2000.it A Matera la Festa di Sant’Agnese dal 19 al 26 aprile nel quartiere Agna. Messe, processioni ed eventi civili con il cardinale Feroci e l’arcivescovo Intini. Gran finale con Dino Paradiso e Queenuendo. - facebook.com facebook 14/4/26.Loreo."Festa di Primavera"il 25/4 all'Oasi di Volta Grimana tra Loreo e Porto Viro,nel Parco del Delta,col Gruppo Iniziativa per l'ambiente:yoga,visite guidate,attestati agli alunni,liberazione animali selvatici,stand,scambio libri,pic-nic,giochi e laboratori p x.com