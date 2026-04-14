Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Oggi, 14 aprile, va in onda su Rai 3 il nuovo programma di Salvo Sottile, chiamato Farwest, che viene trasmesso in prima serata ogni venerdì. La trasmissione propone anticipazioni e ospiti, anche se i dettagli specifici di questi ultimi non sono stati ancora comunicati. La formula del programma prevede un appuntamento settimanale dedicato a vari temi di attualità, con la presenza di figure diverse nel corso delle puntate.

Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 14 aprile. Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 14 aprile 2026. Anticipazioni. “Farwest”, la trasmissione di Salvo Sottile, torna con un’inchiesta sulla gestione del Covid e dell’emergenza mascherine. Una nuova testimonianza confermerebbe le opacità della struttura commissariale, che emergerebbero anche da alcune intercettazioni secondo le quali anche la criminalità organizzata potrebbe aver fatto soldi con le mascherine, durante la pandemia.🔗 Leggi su Tpi.it