Da Vienna a Roma | i capolavori degli Asburgo a Palazzo Cipolla

Da ezrome.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mostra intitolata “Da Vienna a Roma. Le meraviglie degli Asburgo dal Kunsthistorisches Museum” si svolge presso il Museo del Corso, a Palazzo Cipolla, a Roma. L’esposizione presenta una selezione di capolavori provenienti dal museo viennese, offrendo al pubblico un’occasione di analizzare in modo diretto le opere legate alla dinastia degli Asburgo. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definire.

Cosa: Mostra “Da Vienna a Roma. Le meraviglie degli Asburgo dal Kunsthistorisches Museum”. Dove e Quando: Museo del Corso – Palazzo Cipolla, Roma. Dal 6 marzo al 5 luglio 2026. Perché: Oltre 50 capolavori (Rubens, Caravaggio, Tiziano) per la prima volta in Italia dalle collezioni imperiali viennesi. Roma accoglie un evento espositivo di respiro internazionale che promette di segnare la stagione culturale 2026. La mostra Da Vienna a Roma. Le meraviglie degli Asburgo dal Kunsthistorisches Museum, ospitata nella prestigiosa cornice di Palazzo Cipolla, offre un viaggio senza precedenti nel cuore di una delle collezioni più prestigiose al mondo....🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - Da Vienna a Roma: i capolavori degli Asburgo a Palazzo Cipolla

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DA VIENNA A ROMA - LE MERAVIGLIE DEGLI ASBURGO

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