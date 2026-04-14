Comprare casa in Liguria? Genova resta l' ultimo avamposto dei prezzi bassi ma la corsa è già iniziata
In Liguria, il mercato immobiliare presenta un divario tra Genova e le altre città della regione. Genova rimane la località più accessibile per chi desidera acquistare una casa, ma il divario di prezzi si sta ampliando rapidamente. La città continua ad attirare acquirenti grazie ai costi più bassi rispetto alle altre zone della regione, che invece registrano prezzi più elevati e una crescita già in atto.
Genova si conferma la porta d’accesso più economica al mercato immobiliare ligure, ma il divario tra il capoluogo e il resto della regione si sta rapidamente trasformando in una barriera per l’acquisto. Con un prezzo medio di 1.782 euro al metro quadro, la città resta il territorio meno caro per.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Case in Liguria, i prezzi volano nel 2026: Genova guida la carica, ma resta la più economicaSegnali positivi per il mercato immobiliare nei primi tre mesi dell'anno secondo quanto riporta l'ufficio studi di un noto portale Il mercato...
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