Comprare casa in Liguria? Genova resta l' ultimo avamposto dei prezzi bassi ma la corsa è già iniziata

In Liguria, il mercato immobiliare presenta un divario tra Genova e le altre città della regione. Genova rimane la località più accessibile per chi desidera acquistare una casa, ma il divario di prezzi si sta ampliando rapidamente. La città continua ad attirare acquirenti grazie ai costi più bassi rispetto alle altre zone della regione, che invece registrano prezzi più elevati e una crescita già in atto.