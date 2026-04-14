Ex calciatore e opinionista, durante una trasmissione televisiva, ha commentato la partita della Juventus contro l'Atalanta, esprimendo il suo scetticismo sulla qualità della prestazione della squadra bianconera. Ha inoltre rilasciato alcune considerazioni sull’assenza di una punta centrale, condividendo la propria opinione a riguardo. La discussione si è concentrata sulle scelte tattiche e sulle dinamiche di gioco viste in campo.

di Francesco Spagnolo Collovati ai microfoni di Rai Sport si è detto non pienamente convinto della prestazione della Juventus contro l’Atalanta. Le sue parole. Il dibattito sulla crescita e sull’identità tattica della formazione bianconera continua a infiammare l’opinione pubblica, specialmente dopo il recente scontro diretto contro la Dea. Ai microfoni di Rai Sport, l’ex difensore e opinionista Fulvio Collovati ha analizzato con la consueta schiettezza il match tra Atalanta e Juventus, sollevando dubbi sulla reale consistenza della prova offerta dalla squadra torinese. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Secondo il parere espresso da Collovati, la Juventus vista in campo non ha convinto pienamente sotto il profilo del gioco e del temperamento.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Collovati non convinto dalla Juve: «Contro l’Atalanta non la migliore prestazione. Sull’assenza di una punta centrale vi dico la mia»

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