Claudia Conte torna su Instagram con un video sull'Iran | commenti limitati e silenzio su Piantedosi
Claudia Conte è tornata su Instagram dopo settimane di assenza, pubblicando un video dedicato alla situazione dei diritti umani in Iran. La sua pubblicazione non ha ricevuto commenti o interazioni significative, e non ha affrontato in modo diretto il tema legato al ministro dell’interno. La sua presenza sui social si concentra ora su tematiche internazionali, senza fare riferimenti o approfondimenti sul caso Piantedosi.
Claudia Conte torna su Instagram dopo settimane di silenzio sul caso Piantedosi. Niente risposte, niente spiegazioni: pubblica un video sull'Iran e sui diritti umani.🔗 Leggi su Fanpage.it
Claudia Conte, i video rimossi da Instagram e il clamore mediatico per l’affaire PiantedosiItalia Viva chiede conto della nomina di Claudia Conte al cda della Fondazione Marini di Firenze.
Claudia Conte e l'ammissione su Piantedosi: "È Pasqua, basta con l'odio". Poi la giornalista viene strattonata: il videoIl clima si fa incandescente mentre l'inviata di "È sempre Carta Bianca" la interroga su possibili collegamenti tra le sue consulenze e il rapporto...