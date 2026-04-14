Claudia Conte torna su Instagram con un video sull'Iran | commenti limitati e silenzio su Piantedosi

Claudia Conte è tornata su Instagram dopo settimane di assenza, pubblicando un video dedicato alla situazione dei diritti umani in Iran. La sua pubblicazione non ha ricevuto commenti o interazioni significative, e non ha affrontato in modo diretto il tema legato al ministro dell’interno. La sua presenza sui social si concentra ora su tematiche internazionali, senza fare riferimenti o approfondimenti sul caso Piantedosi.