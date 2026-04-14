Claudia Conte e i soldi dal ministero di Sangiuliano e Giuli per l’amica di Piantedosi La voce sulla spinta per la Rai | spunta il nome di un leghista

Claudia Conte, giornalista e ex attrice, avrebbe ricevuto finanziamenti dal ministero della Cultura quando ne ha avuto bisogno. Si parla di fondi provenienti dal ministero di un ministro di destra, con alcune voci che collegano le erogazioni a un’amicizia con un collaboratore di Piantedosi. Inoltre, circolano notizie su una possibile influenza di un politico leghista nel processo di assegnazione di fondi destinati alla Rai.

Alla giornalista e un tempo attrice Claudia Conte sembra che non siano mai mancati gli aiuti economici del ministero della Cultura ogni volta che ne aveva bisogno. Come raccontano Enrica Riera e Nello Trocchia sul quotidiano Il Domani, dal Mic prima guidato dal ministro Gennaro Sangiuliano e poi ereditato da Alessandro Giuli, entrambi in quota FdI, l’attivissima Conte ha ricevuto diversi finanziamenti pubblici, in base alla bisogna, per i suoi impegni nel settore culturale e cinematografico. Nel 2025 Giuli ha assegnato 25mila euro al Ferrara film festival, evento di cui Conte è co-direttrice artistica. La 34enne che ha ammesso una relazione con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, mai smentita, avrebbe ricevuto anche 65mila euro sempre dal Mic spalmati in tre anni.🔗 Leggi su Open.online

Claudia Conte e i lavori in bilico, la polizia la scarica: in Rai ci pensano. I dubbi sui libri venduti nelle prefetture dell’amica di Piantedosi e la laurea fantasmaIl clamore scatenato dalla stessa Claudia Conte inizia ad abbattersi contro la stessa giornalista, che il 1° aprile aveva scelto un podcast...

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