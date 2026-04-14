Nel corso di un recente episodio, un individuo ha scritto una lettera aperta rivolta a un noto giornalista, esprimendo un forte senso di frustrazione e dolore. La comunicazione si apre con un tono di indignazione, evidenziando un rapporto tra la vita e il pagamento di un prezzo, senza entrare in dettagli specifici. Il testo si concentra sulla condizione umana e sulle implicazioni di un sistema che si ritiene possa mettere a rischio la vita stessa.

Gentile Direttore Feltri, scrivo con un nodo alla gola e una rabbia che non riesco a contenere. Ho letto la notizia dell'uomo ucciso a Massa davanti agli occhi del figlio di undici anni e della compagna, e da allora non riesco a togliermi dalla testa un'immagine: quel bambino che tiene la mano del padre a terra e gli dice papà alzati, papà alzati. Mi chiedo che cosa resterà nella mente di quel figlio, quale ferita incancellabile porterà per tutta la vita. E mi chiedo, soprattutto, in che Paese viviamo se si può morire così: per aver semplicemente richiamato dei ragazzi che stavano distruggendo una vetrina. Direttore, siamo ancora una società civile? Maria Neri Cara Maria, la scena che descrivi è di quelle che non dovrebbero esistere in un Paese che si definisce civile.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Che civiltà è se si paga al prezzo della vita

Se c’è un tabù che ancora regge in questa civiltà della condivisione compulsiva, è quello del gabinettoA volte i “sanitari” parlano per noi… Sì, mi riferisco ai pezzi del bagno, e con questo so di toccare un argomento delicato che richiede l’accortezza...

Povertà in calo al 22,6%: chi paga il prezzo della crisiIl rischio di povertà o esclusione sociale in Italia si attesta al 22,6% nel 2025, segnando un lieve calo rispetto al 23,1% dell’anno precedente.

Toni Servillo, presidente della Repubblica in “La Grazia”