Charles Leclerc ha negato di aver partecipato a festeggiamenti bilaterali durante il Festival di Sanremo, precisando che l’episodio interrotto sotto richiesta di Elettra Lamborghini non riguardava il suo addio al celibato. In un comunicato, il pilota di Formula 1 ha affermato che le notizie diffuse in merito non corrispondevano alla realtà dei fatti. La questione ha attirato l’attenzione dei media nelle ultime ore.

Se c'è un dettaglio che è destinato a rimanerci impresso dello scorso Festival di Sanremo 2026 è il modo di dire creato da Elettra Lamborghini, quei «festini bilaterali» sparsi per tutta la cittadina ligure in concomitanza con il Festival e che non le hanno fatto chiudere occhio per tutte le serate della kermesse. All'epoca, la cantante in gara con Voilà aveva raccontato di essere talmente stanca da aver deciso di trascorrere una notte fuori dalla città, per la precisione in un hotel di Montecarlo, ma anche lì il suo sonno era stato turbato da musica ad alto volume. «Mi hanno detto che era l'addio al celibato di Charles Leclerc.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Charles Leclerc smentisce i «festini bilaterali» di Elettra Lamborghini

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