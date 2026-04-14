Bankitalia con guerra imprese più pessimiste su economia

Secondo un'indagine recente, la situazione economica delle imprese italiane è peggiorata a causa della guerra in corso. Le aziende mostrano un atteggiamento più pessimista riguardo alle prospettive di crescita e alle prospettive future. I dati riflettono un aumento delle preoccupazioni tra gli imprenditori, che si dichiarano meno fiduciosi sulla ripresa economica nel breve termine. La guerra sembra aver influito negativamente sulla percezione delle imprese italiane riguardo al proprio andamento.

La guerra rende le imprese italiane più pessimiste sul futuro dell'economia. Dall'indagine condotta dalla Banca d'Italia nei giorni scorsi, a cavallo dello scoppio del conflitto nel Golfo Persico, emerge "un marcato deterioramento delle valutazioni delle imprese sull'evoluzione del quadro macroeconomico". Rispetto alla precedente rilevazione, "i giudizi sulla situazione economica generale sono peggiorati in tutti i settori, così come le prospettive sulle proprie condizioni operative. Queste ultime risentono in particolare dell'incremento del prezzo delle materie prime energetiche e dell'incertezza economica e politica".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Lo scenario da incubo per l’economia italiana se la guerra di Trump: per Bankitalia rischio crescita zero nel 2026Il periodo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni – per usare un eufemismo – non è dei migliori.

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I dati Bankitalia: 55 milioni inviati dal Trentino verso i paesi d'origine. Crescono India e Bangladesh, in calo la Romania grazie alla stabilità economica interna - facebook.com facebook