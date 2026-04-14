Il Movimento Difesa del Cittadino ha avviato una class action contro Netflix, contestando aumenti degli abbonamenti ritenuti illegittimi. La causa mira a ottenere rimborsi per gli utenti coinvolti. La procedura è rivolta a chi ha subito variazioni tariffarie senza un'adeguata comunicazione o consenso. La richiesta si basa su presunte violazioni delle norme sulla trasparenza nei contratti di abbonamento. La causa è stata presentata presso le autorità competenti.

Il Movimento Difesa del Cittadino (Mdc) unisce le forze e avvia una class action contro Netflix. “Aderisci all’azione se sei vittima dell’ennesimo abuso ai danni dei consumatori”, si legge nel messaggio di Mdc che ha costituito un pool di legali per sostenere gli abbonati contro la nota piattaforma di streaming. Ad aprile il Tribunale di Roma ha stabilito con sentenza immediatamente esecutiva che Netflix deve restituire ai clienti parte dei soldi ricevuti con gli abbonamenti. Secondo i giudici le clausole dei contratti che prevedevano, senza giustificato motivo, l’aumento dei costi tra il 2017 e il 2023 sono illegittime perché “ vessatorie ” e quindi “ nulle “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aumenti illegittimi degli abbonamenti a Netflix: come aderire alla class action Mdc per ottenere il rimborso

Aumenti abbonamenti Netflix illegittimi: ecco come procedere per ottenere il rimborsoLa sentenza del tribunale di Roma, accogliendo l’azione legale condotta dal Movimento consumatori, ha stabilito l’illegittimità degli aumenti...

Netflix: aumenti 'illegittimi' agli abbonamenti, gli utenti potrebbero ottenere fino a 500€ di rimborsoIl tribunale di Roma ha stabilito che i rincari avvenuti negli ultimi anni sarebbero da annullare, ma Netflix ha già annunciato il ricorso.