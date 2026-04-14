Assegno di Inclusione ADI aprile 2026 | consulta tutte le date di pagamento

L'Assegno di Inclusione (ADI) è una misura di sostegno economico introdotta dal 1° gennaio 2024, rivolta ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di difficoltà e soddisfano determinati requisiti. Per il mese di aprile 2026, sono state comunicate le date di pagamento, che consentiranno ai beneficiari di ricevere l’assegno secondo un calendario stabilito. Le date di accredito sono disponibili e consultabili da parte degli aventi diritto.

. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI aprile 2026 Per il mese di aprile 2026, i pagamenti dell’Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 15 aprile 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 28 aprile 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Assegno di Inclusione (ADI) aprile 2026: consulta tutte le date di pagamento ASSEGNO DI INCLUSIONE 2026: Cosa puoi COMPRARE e quanto puoi PRELEVARE Data e somma pagamento assegno di inclusione ADI metà mese. #assegnodiinclusione #adi - facebook.com facebook