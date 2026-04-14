Angels Aymar a Firenze

A Firenze si terrà una rappresentazione di Angels Aymar, artista conosciuta per le sue opere teatrali. L’attrice, autrice e regista ha ricevuto numerosi premi e le sue creazioni sono state rappresentate, tradotte e pubblicate in diverse lingue. La sua partecipazione alla scena teatrale internazionale è documentata da molte produzioni e riconoscimenti ufficiali. La conferenza stampa prevista per domani anticipa l’arrivo della sua ultima produzione nella città.

Attrice, autrice e regista teatrale, con tante opere pluripremiate, rappresentate, tradotte e pubblicate in diverse lingue. Questa è Àngels Aymar, artista catalana che dopo un lungo percorso maturato in realtà quali l’Institut del Teatre de Barcelona e il Teatre Nacional de Catalunya) arriva in.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Palm Angels T-shirt ‘bear’: Analisi e Test Leggi anche: Guida: Palm Angels Pantalone ‘logo Tape’