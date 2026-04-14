Amazon compra Globalstar per 11,6 miliardi sfide a Starlink
Amazon ha annunciato l'acquisto del gruppo di telecomunicazioni via satellite Globalstar per 11,6 miliardi di dollari. La transazione si inserisce nel tentativo dell'azienda di espandere le proprie infrastrutture di comunicazione. La notizia arriva in un momento in cui il settore delle connessioni satellitari è molto attivo, con particolare attenzione alle sfide contro altri operatori come Starlink.
Amazon acquista il gruppo di telecomunicazioni via satellite Globalstar per 11,6 miliardi di dollari. L'operazione accelererà gli sforzi della società di Jeff Bezos per costruite la sua bassa orbita di satellite e recuperare il terreno perso nei confronti di Starlink di Elon Musk.🔗 Leggi su Lanazione.it
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