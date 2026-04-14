Al Teatro Bolivar di Napoli si tiene uno spettacolo teatrale intitolato “Mettiteve a fa’ ll’ammore cu me”, una commedia in programma per raccogliere fondi a favore del Centro La Tenda. La rappresentazione vede protagonisti attori locali e si svolge in una serata dedicata alla solidarietà. L’evento si inserisce tra le iniziative promosse per sostenere le attività del centro, che si occupa di assistenza e servizi sociali.

Al Teatro Bolivar di Napoli in scena la commedia: “Mettiteve a fa’ ll’ammore cu me”, uno spettacolo per sostenere il Centro La Tenda. L’iniziativa è promossa da “Sole e Solidarietà APS”, nata con l’obiettivo di costruire ponti concreti tra chi ha bisogno e chi può aiutare. Un’associazione che nasce da un’esigenza concreta, prima ancora che dà un’idea. Il suo direttivo è composto da professionisti già inseriti in una rete sociale solida, il che consente all’associazione di operare con La scelta del teatro come primo strumento di raccolta fondi non è casuale. “La cultura è uno strumento potentissimo di inclusione. Il teatro unisce, emoziona, crea comunità”, ha spiegato la presidente dell’associazione.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Al Teatro Bolivar di Napoli uno spettacolo per sostenere il Centro La Tenda

Un palcoscenico che diventa strumento concreto di aiuto. È questo il senso dell’iniziativa in programma mercoledì 15 aprile alle ore 20:00 al Teatro Bolivar, dove andrà in scena la commedia “Mettiteve a fa’ ll’ammore cu me”. Un appuntamento culturale che - facebook.com facebook