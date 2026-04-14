Agricoltura di montagna in arrivo 14 milioni di euro | chi può richiedere i contributi e come funzionano

È stato annunciato un finanziamento di 14,4 milioni di euro destinato all'agricoltura di montagna in Piemonte. La giunta regionale ha avviato un bando incluso nel piano di sviluppo rurale 2023-2027, rivolto alle aziende agricole che operano nelle aree più difficili del territorio. Il contributo mira a sostenere le attività agricole in queste zone e a favorire lo sviluppo rurale.

Arrivano 14,4 milioni di euro per l'agricoltura di montagna in Piemonte. La giunta regionale ha infatti attivato un bando, inserito nel piano di sviluppo rurale 2023-2027, che punta a sostenere le aziende agricole che operano nelle zone più difficili del territorio. L'obiettivo dell'intervento è.🔗 Leggi su Novaratoday.it Bandi agricoltura 2026: ecco come ottenere i contributi per chi lavora in montagna o in zone isolateVia ai bandi 2026 per le indennità compensative: contributi fino a 300 euro per ettaro per contrastare l'abbandono dei terreni Quasi 50 milioni di... Agricoltura, la Regione blinda la montagna: 50 milioni di euro per garantire il futuro delle impreseVia ai bandi 2026 per le indennità compensative: contributi fino a 300 euro per ettaro per contrastare l'abbandono dei terreni Quasi 50 milioni di...