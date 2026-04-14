Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso disponibili due avvisi, denominati Agenda Nord e Agenda Sud DM 176, che consentono di accedere a 29 documenti pronti all’uso. Le iniziative sono rivolte alle istituzioni scolastiche e si rivolgono a diverse regioni italiane, con l’obiettivo di promuovere azioni specifiche nelle aree interessate. I documenti possono essere scaricati dai rispettivi avvisi pubblicati ufficialmente.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato due avvisi per l’adesione alle iniziative Agenda Sud (prot. n. 53338 del 9 marzo 2026) e Agenda Nord (prot. n. 55669 del 10 marzo 2026), nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 (FSE+). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Temi più discussi: Agenda Nord e agenda Sud DM 176, scaricabili 29 documenti pronti all’uso; Didattica innovativa e più docenti sulle discipline di base: così Agenda Sud e Nord; Dispersione scolastica mai così bassa in Italia: 8,2%; Sempre più alunni restano a scuola. La dispersione scolastica nel 2025 in Italia è scesa all’8,2%.

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PN2127 Gruppo partecipanti da modificare Sono in fase di avvio di un modulo Agenda Nord. Ho caricato il file excel con l'elenco dei partecipanti ma, al momento dell'Avvio, viene segnalata la presenza di 2 alunni frequentanti un altro modulo. Come posso car - facebook.com facebook