Agenda Nord e agenda Sud DM 176 scaricabili 29 documenti pronti all’uso

Da orizzontescuola.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso disponibili due avvisi, denominati Agenda Nord e Agenda Sud DM 176, che consentono di accedere a 29 documenti pronti all’uso. Le iniziative sono rivolte alle istituzioni scolastiche e si rivolgono a diverse regioni italiane, con l’obiettivo di promuovere azioni specifiche nelle aree interessate. I documenti possono essere scaricati dai rispettivi avvisi pubblicati ufficialmente.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato due avvisi per l’adesione alle iniziative Agenda Sud (prot. n. 53338 del 9 marzo 2026) e Agenda Nord (prot. n. 55669 del 10 marzo 2026), nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 (FSE+). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Temi più discussi: Agenda Nord e agenda Sud DM 176, scaricabili 29 documenti pronti all’uso; Didattica innovativa e più docenti sulle discipline di base: così Agenda Sud e Nord; Dispersione scolastica mai così bassa in Italia: 8,2%; Sempre più alunni restano a scuola. La dispersione scolastica nel 2025 in Italia è scesa all’8,2%.

agenda nord agenda nord e agendaDidattica innovativa e più docenti sulle discipline di base: così Agenda Sud e NordAgenda Sud ha avuto uno stanziamento complessivo di 34,3 milioni di euro, destinato a 245 istituzioni scolastiche, pari a 140 mila euro a testa ... italiaoggi.it

agenda nord agenda nord e agendaAgenda Nord e agenda Sud DM 176, scaricabili 29 documenti pronti all’usoIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato due avvisi per l’adesione alle iniziative Agenda Sud (prot. n. 53338 del 9 marzo 2026) e Agenda Nord (prot. n. 55669 del 10 marzo 2026), nell’am ... orizzontescuola.it

Digita per trovare news e video correlati.