Abbiamo testato 7 For All Mankind Jeans ‘calie’

Abbiamo provato sette paia di jeans del marchio 7 For All Mankind. Durante i test abbiamo analizzato la vestibilità, la qualità dei materiali e la resistenza nel tempo. Il testo include anche una nota di trasparenza riguardante link di affiliazione, che potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite di essi.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’eleganza del Luxe Vintage: tessuto e finiture dei 7 For All Mankind Calie. Quando si analizza un capo denim di questo tipo, l’attenzione deve cadere immediatamente sulla materia prima. I jeans ‘Calie’ sono realizzati in un denim di cotone stretch denominato Luxe Vintage. Questa tipologia di tessuto è progettata per offrire un equilibrio tra la consistenza classica del denim e una flessibilità moderna, data dalla componente stretch integrata nella trama del cotone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abbiamo testato 7 For All Mankind Jeans ‘calie’ Leggi anche: Abbiamo testato B Sides Jeans ‘reworked Slouch’