Verissimo domina il weekend degli Ascolti TV | leader di fascia e boom nella domenica più competitiva

Durante il weekend, Verissimo si è posizionato come il programma più visto nella fascia pomeridiana, ottenendo risultati elevati sia nella giornata di sabato sia in quella di domenica. Nella domenica più competitiva, lo show ha registrato un incremento di ascolti rispetto alle settimane precedenti, confermando la sua presenza stabile nel palinsesto televisivo. I dati di ascolto ufficiali mostrano numeri significativi che consolidano il suo ruolo nel panorama televisivo del fine settimana.

Verissimo si conferma uno dei pilastri del pomeriggio televisivo, dominando il weekend con risultati solidi e continui. Il talk show di Canale5 guidato da Silvia Toffanin riesce a imporsi sia al sabato che alla domenica, distinguendosi in un contesto altamente competitivo e ricco di offerte generaliste e tematiche. Dati Auditel di domenica 12 aprile: Verissimo è leadership nella giornata più competitiva. Nella giornata di domenica, tradizionalmente la più affollata e complessa dal punto di vista televisivo, Verissimo si afferma come leader della propria fascia. Il programma registra 1.764.000 spettatori (14.8%) nella prima parte e cresce ulteriormente nella seconda con 1.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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