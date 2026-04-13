Un documentario per raccontare la via dedicata ai mosaici contemporanei | un museo a cielo aperto

È stato realizzato un documentario di 45 minuti dedicato alla strada famosa per i mosaici contemporanei, definita come un museo a cielo aperto. L’opera, intitolata “Via Portone museo a cielo aperto”, è stata prodotta dall’associazione Dis-Ordine e presenta dettagli sulla storia e le curiosità di questa via. La regia, le riprese e il montaggio sono stati curati da Manuela Vallicelli su incarico dell’associazione.

Un documentario per raccontare storia e curiosità della via dedicata ai mosaici contemporanei. L’associazione Dis-Ordine presenta “Via Portone museo a cielo aperto”, un documentario di quarantacinque minuti realizzato da Manuela Vallicelli, che ha curato regia, riprese e montaggio su commissione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Hypermaremma: Bertolo trasforma la costa in museo a cielo aperto