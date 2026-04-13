Sono entrati ovunque Cisint contro la minaccia islamica

Durante una trasmissione televisiva, una politica ha commentato con preoccupazione le infiltrazioni di persone in diversi contesti, riferendosi a quanto affermato in merito alla presenza di individui provenienti da aree di conflitto. La discussione si è concentrata sui temi dell’immigrazione, della sicurezza e dell’identità culturale, riaccendendo il dibattito pubblico sui rischi percepiti legati all’ingresso di persone straniere. Le parole sono state pronunciate durante una trasmissione condotta da un giornalista su una rete nazionale.

Nel dibattito sempre più acceso sul tema dell'immigrazione, dell'identità culturale e della sicurezza nazionale, tornano a far discutere le parole pronunciate da Anna Cisint nel corso della trasmissione “Fuori dal coro”, condotta da Mario Giordano su Rete 4. Un intervento che, per toni e contenuti, si inserisce pienamente nel filone delle voci più critiche verso l'attuale gestione dei flussi migratori e dell'integrazione culturale in Europa e che ha riacceso una frattura ormai evidente nel dibattito pubblico italiano. Cisint, già sindaca di Monfalcone e figura politica spesso in prima linea sul tema dell'integrazione delle comunità straniere, ha utilizzato parole forti per descrivere quella che considera una trasformazione in atto nella società italiana.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Sono entrati ovunque". Cisint contro la minaccia islamica Attacco hacker agli Uffizi: «Sono entrati ovunque». Opere d’arte chiuse nei caveau e porte murateUn attacco invisibile, ma devastante, colpisce il cuore del patrimonio culturale italiano. Uffizi, hacker rubano codici d'accesso, mappe e posizioni delle telecamere: «Sono entrati ovunque». Opere nei caveau e porte murateUn intero pezzo di Palazzo Pitti chiuso, dal 3 febbraio, fino a data da destinarsi, ufficialmente per «manutenzione straordinaria».