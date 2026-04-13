Sit-in e striscioni alla Fenice contro il sovrintendente prima del concerto
Domenica 12 aprile al Teatro La Fenice di Venezia si sono svolti un sit-in e momenti di protesta con striscioni contro il sovrintendente, prima dell’inizio di un concerto. La contestazione si inserisce in un quadro di tensioni che dura da mesi, legate alla nomina di una nuova direttrice musicale per un mandato di quattro anni. La disputa coinvolge la dirigenza del teatro, alcuni lavoratori e una parte del pubblico presente in sala.
Inedite scene di contestazione domenica 12 aprile al Teatro La Fenice di Venezia, dove da mesi è in corso uno scontro tra la dirigenza, i lavoratori del Teatro e una parte del pubblico, iniziato con la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale per quattro anni.Clicca qui per iscriverti al.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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