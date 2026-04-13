Samuele Tumminia è il nuovo campione italiano di forme para-taekwondo

Samuele Tumminia ha conquistato il titolo di campione italiano di forme para-taekwondo durante una competizione a Giugliano. La sua performance è stata considerata impeccabile, con un’ottima presenza sulla materassina fin dal suo primo ingresso. La vittoria è stata ufficializzata al termine della gara, che ha visto Tumminia prevalere sugli avversari. La manifestazione ha coinvolto atleti di diverse regioni italiane e si è svolta senza incidenti.

La pantera del Team Carrara. Con una performance impeccabile Tumminia ha dominato la scena fin dal primo ingresso sulla materassina di gara a Giugliano. La sua esecuzione delle Forme (Poomsae) è stata un mix perfetto di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Paolo Trutalli è il nuovo campione italiano di freccettePaolo Trutalli è il nuovo campione italiano di freccette: questo l'esito del campionato italiano organizzato per la prima volta dalla FIGeST come...