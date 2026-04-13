Negli ultimi mesi, la somma mensile destinata alle donne che cercano di allontanarsi da situazioni di violenza domestica è aumentata. Questa misura mira a ridurre le difficoltà legate alla dipendenza economica, spesso causa di rimanere in ambienti pericolosi. Quando una donna decide di lasciare una casa violenta, si trova ad affrontare un percorso caratterizzato da incertezze e paure, con poche risorse a disposizione per garantirsi un futuro autonomo.

Q uando una donna decide di lasciare una casa dove regna la violenza, si trova davanti a un abisso fatto di incertezze, paure e, troppo spesso di nessuna indipendenza economica. Per questo la notizia che arriva dall’Inps, è una buona notizia: l’assegno mensile del “Reddito di libertà” aumenta. Il contributo economico destinato alle donne vittime di abusi che decidono di ricostruire la propria autonomia, raggiunge la cifra di 530 euro, trenta euro in più rispetto all’anno scorso e centotrenta rispetto al 2025. Sicuramente, non si tratta di un aumento che risolve la vita, ma per chi sta cercando di riprendersi in mano la libertà, ogni piccola risorsa è un mattone importante.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sale la cifra mensile destinata alle donne che fuggono dai maltrattamenti in famiglia. Un passo avanti per far sì che la dipendenza economica non sia più un ostacolo alla proprio autonomia

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