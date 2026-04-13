Alfredo Pedullà ha espresso critiche sulla gestione della squadra da parte di Antonio Conte in questa stagione. In particolare, ha sottolineato come l’allenatore abbia alimentato il discorso sulla Nazionale da solo. La sua analisi si concentra sul pareggio 1-1 contro il Parma e sugli acquisti effettuati durante il calciomercato estivo.

Alfredo Pedullà ha criticato duramente la gestione di Antonio Conte del Napoli in questa stagione, specialmente dopo il pareggio 1-1 contro il Parma e tutti gli acquisti che sono stati fatti nel calciomercato estivo. Le parole di Pedullà su Conte. Il giornalista ha spiegato su YouTube: “ Conte fa dei ragionamenti che faccio fatica ad accettare. Ieri ha bucato completamente la partita. Gli prendono Beukema a 34-35 milioni e va in panchina perché deve giocare Juan Jesus: che gliel’hanno preso a fare? Alisson Santos va in panchina ed entra strada facendo; contro il Parma non vinci né all’andata, né al ritorno, fai tre tiri in porta, produzione offensiva scarsa, gioco banale.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pedullà: “Conte ha alimentato il discorso della Nazionale da solo”

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