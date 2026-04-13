Paola Perego sull’addio di Simona Ventura a Citofonare Rai 2 | È finita così

Paola Perego ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato dell’addio di Simona Ventura a Citofonare Rai 2, programma che le due conduttrici avevano condotto insieme per diversi anni. La Perego ha spiegato che la collaborazione tra loro si è conclusa in modo definitivo, senza dettagli specifici sui motivi o le modalità della separazione. La notizia dell’addio di Ventura è stata confermata anche da fonti vicine alla produzione del programma.

Paola Perego si racconta in una lunga intervista, parlando anche dall’addio di Simona Ventura al programma Citofonare Rai 2 che per molto tempo le due hanno condotto insieme. Le parole di Paola Perego sull’addio di Simona Ventura. Paola Perego è pronta a tornare al timone di Citofonare Rai 2, accanto a lei Paola Barale, scelta per sostituire Simona Ventura che ha deciso di tornare a Mediaset per iniziare un nuovo percorso lavorativo. “Lo considero il mio gioiellino, mi dà tanta soddisfazione – ha svelato la presentatrice -. Mi è stato chiesto di scrivere un varietà del mattino per sollevare una fascia di ascolti che partiva dal 2%. Siamo arrivati al 7.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Paola Perego sull’addio di Simona Ventura a Citofonare Rai 2: “È finita così” Leggi anche: Si tratta di Citofonare Rai 2, in coppia con Paola Perego “Perché non lavoriamo più insieme”. Paola Perego vuota il sacco su Simona VenturaPaola Perego torna a raccontarsi senza filtri, mettendo insieme i tasselli più delicati della sua vita privata e professionale.