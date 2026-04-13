Netflix rincari dichiarati illegittimi | ecco chi ha diritto al rimborso e come ottenerlo

Le associazioni dei consumatori hanno ottenuto una sentenza che riconosce come illegittimi alcuni aumenti di prezzo applicati da Netflix. La decisione riguarda specificamente i clienti che hanno subito rincari senza aver ricevuto informazioni chiare o previa approvazione. Chi si trova in questa condizione ha diritto a richiedere un rimborso e le modalità per farlo sono state definite dalle autorità competenti. La vicenda si inserisce in un quadro di controlli più stringenti sulle pratiche commerciali delle piattaforme digitali.

È una vittoria storica quella ottenuta dalle associazioni dei consumatori contro il colosso dello streaming Netflix. Secondo quanto stabilito da una recente sentenza (n. 49932026), gli aumenti dei prezzi degli abbonamenti applicati dalla piattaforma negli ultimi anni sono stati riconosciuti come.🔗 Leggi su Forlitoday.it Netflix, aumenti illegittimi sugli abbonamenti: ecco chi ha diritto al rimborso (fino a 500 euro)Il Tribunale di Roma ha dato ragione al Movimento Consumatori nella causa contro Netflix Italia, dichiarando nulle alcune clausole contrattuali... Aumenti abbonamenti Netflix illegittimi: ecco come procedere per ottenere il rimborsoLa sentenza del tribunale di Roma, accogliendo l’azione legale condotta dal Movimento consumatori, ha stabilito l’illegittimità degli aumenti...