Lino Guanciale sfida i manicomi | la rivoluzione di Mario Tobino

Tra le colline tra Lucca e Viareggio, un medico di ritorno dal Nord Africa tenta di cambiare il modo di curare i pazienti psichiatrici in un ospedale femminile. La sua attività si inserisce in un periodo di trasformazioni nel settore della psichiatria, con un focus sulle pratiche e sui metodi utilizzati nei manicomi dell’epoca. La sua azione rappresenta una sfida alle convenzioni di allora e un tentativo di innovazione nel trattamento mentale.

Tra le colline che separano Lucca da Viareggio, un medico appena rientrato dalle ferite del Nord Africa cerca di scardinare i rigidi schemi della psichiatria ottocentesca all’interno di un ospedale femminile. La nuova produzione RaiUno e RaiPlay, intitolata Le libere donne, mette in scena la sfida umana di Mario Tobino, figura storica che ha trasformato il concetto di manicomio in un luogo dedicato alla cura. Il conflitto tra umanità e rigidità clinica. La narrazione, diretta da Michele Soavi, si sviluppa attraverso sei episodi che attingono direttamente alla letteratura, ispirandosi al romanzo Le libere donne di Magliano. Al centro dell’azione troviamo l’interpretazione di Lino Guanciale, che presta il volto al medico Tobino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lino Guanciale sfida i manicomi: la rivoluzione di Mario Tobino Libere donne con Lino Guanciale, la vera storia di Mario Tobino che ha ispirato la serieLino Guanciale è il protagonista della fiction Libere donne, in onda su Rai 1 in prima serata a partire da martedì 10 marzo. Le libere donne, Lino Guanciale è Mario Tobino: trama, cast e puntate della nuova fiction di Rai1Da stasera, martedì 10 marzo, al via su Rai1 la fiction Le libere donne con Lino Guanciale.