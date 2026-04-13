Leone XIV scuote i governanti dalla veglia di San Pietro | pace come scelta quotidiana mentre il mondo insiste sulla forza e lascia crescere un’idea di potere senza misura

Durante la Veglia di San Pietro, il Papa ha invitato i governanti a riflettere sulla pace come scelta quotidiana, contrastando l’uso della forza e l’idea di potere senza limiti. Ha citato il nome di un ex papa, sottolineando l’importanza di fermarsi, aprire tavoli di dialogo e ascoltare le voci che spesso vengono ignorate. L’evento ha coinvolto un pubblico numeroso, con un messaggio chiaro rivolto ai leader mondiali.

Le luci di San Pietro restano basse, il silenzio si riempie di voci trattenute e candele accese mentre Leone XIV prende la parola con un tono che non cerca effetti ma lascia il segno, come quando qualcuno in una stanza smette di alzare il volume e tutti iniziano ad ascoltare davvero. Parla di pace come di un gesto che si compie ogni giorno, nelle case e nelle scuole, nei quartieri dove le persone si incrociano senza guardarsi e poi tornano a farlo quando qualcuno decide di fermarsi e dire una frase semplice, quasi disarmante nella sua chiarezza. Racconta di lettere ricevute da bambini che vivono dentro il conflitto, fogli scritti con grafie incerte che descrivono stanze senza finestre, notti interrotte, madri che tengono stretta una mano mentre fuori si sente il rumore delle esplosioni.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Leone XIV scuote i governanti dalla veglia di San Pietro: pace come scelta quotidiana, mentre il mondo insiste sulla forza e lascia crescere un’idea di potere senza misura Papa Leone XIV annuncia una veglia per la Pace a San Pietro: “Unitevi a me”Papa Leone XIV sabato 11 aprile presiederà in piazza San Pietro in Vaticano una veglia per la pace. Veglia pasquale a San Pietro, la prima di Papa Leone XIVDai battesimi per i neofiti durante la liturgia nella Basilica vaticana alla Messa di Pasqua di domani con la benedizione Urbi et Orbi Sarà la...