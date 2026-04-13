I progetti in campo La Lastrigiana pensa al futuro | Nuova struttura per le squadre

La squadra di Lastrigiana ha annunciato l’intenzione di costruire una nuova struttura per le sue squadre, puntando a migliorare le condizioni di allenamento e formazione. Il presidente ha dichiarato che, nonostante i cambi di persone, le idee rimangono le stesse, sottolineando l’impegno della società nel futuro del settore. I dettagli sui lavori e i tempi di realizzazione non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

Lastrigiana avanti tutta, con forti radici e sguardo al futuro. "Cambiano gli uomini, ma le idee rimangono - afferma il presidente Samuele Vignolini -. Stiamo già progettando la prossima stagione biancorossa insieme al direttore del settore giovanile Fabbrizzi e allo staff societario. Molto difficile riuscire a mantenere i Giovanissimi élite e speriamo di salvare la Juniores. Uno degli obiettivi principali sarà quello di riconquistare la categoria dei Giovanissimi élite e cambieremo la nostra organizzazione societaria: Giovanni Mollica non sarà più il direttore sportivo della Lastrigiana. Interromperemo anche il nostro rapporto con Enrico Gallo che ringrazio per il lavoro svolto per più di venti anni insieme a noi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I progetti in campo. La Lastrigiana pensa al futuro: "Nuova struttura per le squadre» Rasa al suolo l'ex colonia Mater Dei, si pensa al futuro: al suo posto una struttura di lusso con laguneGiù la Mater Dei, Club del Sole rilancia con un polo integrato che prevede la riduzione del cemento e più spazio alla natura La colonia Mater Dei non...