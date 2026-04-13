Georgie Harris | ecco il nuovo compagno dopo la fine con Connor

Georgie Harris ha condiviso pubblicamente la sua nuova relazione con Luke Cardon attraverso alcuni scatti pubblicati il 12 aprile. La modella ha confermato di aver iniziato una nuova storia d’amore dopo la fine della relazione precedente con Connor Tomlinson. La notizia ha attirato l’attenzione sui social e sui media, con i fan che hanno seguito il suo percorso sentimentale.

Georgie Harris ha ufficializzato il nuovo legame sentimentale con Luke Cardon tramite una serie di scatti pubblicati il 12 aprile, segnando un capitolo differente dopo la conclusione della storia d’amore con Connor Tomlinson. La giovane ventiquattrenne ha voluto condividere con i propri follower l’esistenza di questo rapporto, nato da un’amicizia durata tre anni, spiegando che il partner possiede la sindrome di Williams e condivide il suo stesso livello di energia. Le immagini catturate durante le celebrazioni per il San Valentino e per un evento ispirato al ballo scolastico mostrano la coppia in momenti di complicità: lei in un abito verde con spalline allacciate al collo, lui con un completo blu.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Georgie Harris: ecco il nuovo compagno dopo la fine con Connor Adriana Volpe ha un nuovo compagno dopo la fine burrascosa del suo matrimonio: è un imprenditore famosoDopo anni difficili, Adriana Volpe racconta il nuovo amore che le ha cambiato la vita: la conduttrice torna a sorridere accanto a un noto... Heated Rivalry, Hudson Williams sul legame con Connor Storrie: "Ecco la verità"Tra speculazioni social e fan ossessivi, Hudson Williams chiarisce una volta per tutte la natura del suo rapporto con Connor Storrie.