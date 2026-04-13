Fondazione Cariplo cura arte ambiente | in 35 anni donazioni per oltre 220 milioni

Negli ultimi 35 anni, la Fondazione Cariplo ha destinato oltre 220 milioni di euro a iniziative legate a cura, arte e ambiente. Dal 1991 sono stati finanziati circa 2.000 progetti, con un forte impegno verso temi sociali. Per il 2026 sono previsti nuovi bandi dedicati alla disabilità e ai detenuti, mentre il bilancio complessivo riflette una costante attenzione alle aree di intervento.

IL BILANCIO. Dal 1991 finanziati 2mila progetti. Nel 2026 bandi dedicati alla disabilità e ai detenuti. Benigni: «La Bergamasca terra fertile per i temi sociali». Duemila progetti per oltre 220 milioni di euro erogati nell’arco di 35 anni, di cui 7,5 milioni solo nel 2025 per una settantina di iniziative: sono i numeri che raccontano il contributo di Fondazione Cariplo alla provincia di Bergamo, fotografia concreta di una presenza costante sul territorio e della capacità di incidere in modo diffuso sulla vita sociale, culturale ed economica locale. Un impegno che si inserisce in una dimensione più ampia: dal 1991 a oggi la Fondazione ha sostenuto complessivamente oltre 41mila progetti, per più di 4,4 miliardi di euro.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Fondazione Cariplo, cura, arte, ambiente: in 35 anni donazioni per oltre 220 milioni Leggi anche: 5 milioni di euro per l'infanzia: nuovo bando di Fondazione Cariplo Cinque milioni di euro per l'infanzia: nuovo bando di Fondazione Cariplo"Anita chiama - l'infanzia prima", contributo massimo di 200mila euro per progetti fino a 24 mesi.