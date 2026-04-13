Fano intesa con Regione su dragaggio del porto | accordo da 2,5 milioni

La Regione Marche e il Comune di Fano hanno firmato una convenzione da 2,5 milioni di euro, finanziata con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. L’accordo riguarda i lavori di manutenzione straordinaria e dragaggio del porto di Fano, che dovranno essere completati entro il 2028. L’intervento prevede un finanziamento pluriennale per migliorare le condizioni del porto e garantire la sua funzionalità nel tempo.

Si avvia l’intervento di manutenzione straordinaria e dragaggio del Porto di Fano, finanziato con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro La Regione Marche ha sottoscritto con il Comune di Fano una convenzione dal valore complessivo di 2.5 milioni di euro, finanziati con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e con carattere pluriennale, per avviare l’intervento di manutenzione straordinaria e dragaggio del Porto di Fano entro il 2028. Al tavolo nella Sala Raffaello del palazzo regionale si sono seduti l’assessore a Porti, Aeroporto e Interporto Giacomo Bugaro, il sindaco di Fano Luca Serfilippi, il direttore del Dipartimento Infrastrutture della Regione Marche Nardo Goffi e l’assessore al Porto del Comune Gianluca Ilari.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fano, intesa con Regione su dragaggio del porto: accordo da 2,5 milioni Dragaggio del porto, affidato il servizio di bonifica da ordigni belliciIl Comune di Terracina ha affidato il servizio di bonifica bellica sistematica subacquea, operazione necessaria e propedeutica per rinvenire...