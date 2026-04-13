Giancarlo Abete ha dichiarato di voler concorrere alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio durante un evento al Coni dedicato a un ex ct. La sua candidatura si aggiunge a quella di altri potenziali aspiranti, creando un confronto diretto tra le figure di rilievo del calcio italiano. La sfida tra Abete e il presidente uscente si affaccia come uno dei momenti centrali del prossimo voto federale.

Anche Giancarlo Abete scende in campo per la presidenza della Figc. Il numero uno della Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato l'intenzione di candidarsi a capo del calcio italiano, parlando a margine del Premio Bearzot in corso al Coni. “Chiederò al Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti di investirmi delle stesse titolarità di cui è stato investito il presidente Malagò da parte delle società di Serie A, cioè di poter - attraverso una condivisione della candidatura - presentarmi seguendo la logica di discutere prima i contenuti e poi vedere quale è il punto di caduta sui nomi". Intanto la Serie A ha fatto la prima mossa e porta il nome di Giovanni Malagò.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Corro per la Figc”. Abete lancia la sfida a Malagò. Cosa succede

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