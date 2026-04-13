Climber bloccati nella notte in un sentiero esposto | paura per due trentenni

Nella notte tra il 12 e il 13 aprile, gli operatori del Soccorso alpino e speleologico trentino sono intervenuti per soccorrere due giovani climber rimasti bloccati su un sentiero esposto sul monte Brento, nella valle del Sarca. I due trentenni si trovavano in difficoltà durante la salita, percorrendo il percorso al buio. La squadra di soccorso ha lavorato fino alle prime ore del mattino per portarli in salvo.

È stata una nottata di lavoro quella tra il 12 e il 13 aprile per gli operatori del Soccorso alpino e speleologico trentino della Stazione di Riva del Garda che sono accorsi in aiuto di due climber che stavano percorrendo al buio un sentiero sul monte Brento, nella valle del Sarca, sopra.🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Bloccati nella notte durante una ferrata: paura per tre escursionisti Argomenti più discussi: Climber bloccati nella notte in un sentiero esposto: paura per due trentenni; MONTE BRENTO: CLIMBER BLOCCATI NELLA NOTTE, INTERVENTO DEL SOCCORSO ALPINO SOPRA DRO; Climber bloccati al buio sul Monte Brento: recuperati nella notte; Calcolano male i tempi dell'uscita e si ritrovano in una zona che non conoscono: due climber salvati nella notte dal Soccorso Alpino. Bloccati al buio in quota: due climber recuperati in piena notte --> https://www.nordest24.it/recupero-climber-monte-brento-soccorso-alpino-notte facebook Due climber in difficoltà sul Monte Brento recuperati nella notte dal Soccorso Alpino dopo un lungo intervento. #Trentino #Trento #Cronaca x.com