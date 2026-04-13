Ceccantoni Pubble | Censurata in diretta mentre parlavo dei rapporti Italia-Israele poi la chiamano democrazia - VIDEO

Paola Ceccantoni, nota come Pubble, ha pubblicato un video in cui denuncia di essere stata censurata durante una trasmissione mentre parlava dei rapporti tra Italia e Israele. Nel filmato, si vede chiaramente come il suo intervento sia stato interrotto e bloccato in diretta, suscitando polemiche sulla libertà di espressione e sulla gestione delle opinioni in ambito mediatico. La vicenda ha attirato l’attenzione di utenti e addetti ai lavori nel settore dei media e della comunicazione.

Paola Ceccantoni, vero nome di Pubble, ha pubblicato un video nel quale ha denunciato di essere stata censurata mentre faceva una diretta Paola Ceccantoni, vero nome di Pubble, ha pubblicato un video nel quale ha denunciato di essere stata censurata mentre faceva una diretta: "Sono qui per co.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ceccantoni (Pubble): "Censurata in diretta mentre parlavo dei rapporti Italia-Israele, poi la chiamano democrazia" - VIDEO Iran, Ceccantoni (Pubble): "Trump ci ha detto di comprare petrolio dagli Usa, lui ci inc*la mentre Meloni lo ringraziava" - VIDEOPaola Ceccantoni, vero nome di Pubble, ha pubblicato un video nel quale riporta le ultime novità sull'Iran, concentrandosi su un messaggio in...