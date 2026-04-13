Brescia | escursione alla grotta delle sette stanze del Monte Maddalena

A breve distanza da Brescia, sul versante orientale del Monte Maddalena, si trova la grotta delle sette stanze. Questo ambiente sotterraneo, caratterizzato da un silenzio profondo e da ambienti oscuri, si estende sotto la superficie del monte. La grotta custodisce tracce di una storia che risale a molti secoli fa, accessibile attraverso un percorso di escursione che permette di esplorare le sue diverse stanze.

A pochi passi da Brescia, sul versante est del Monte Maddalena, esiste un mondo sotterraneo fatto di silenzio, oscurità e storia millenaria. È la Grotta delle Sette Stanze (conosciuta anche come Grotta della Spolverina), e Xtreme Adventure ti invita a diventarne il protagonista per un giorno.Non.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Alla scoperta di Monte Catalfano, escursione naturalistica e osservazione del Sole