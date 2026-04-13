Il volume Beatrix Potter. Un mondo di meraviglie, pubblicato da Iacobelli Editore e firmato da Annalisa Comes, si inserisce in in uno spazio di riscoperta, proponendosi non come una biografia fine a sé stessa ma come percorso interpretativo capace di restituire profondità a una figura spesso semplificata. Nel panorama della letteratura per l’infanzia pochi nomi evocano infatti un immaginario tanto delicato e persistente quanto quello di Beatrix Potter. Ridurre la sua poliedrica figura al successo dei racconti illustrati significa, tuttavia, trascurare la complessità di una personalità che ha saputo attraversare con discrezione e determinazione i confini tra arte, scienza e impegno civile.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ”Beatrix Potter. Un mondo di meraviglie”, Iacobelli Editore: un’autrice oltre le fiabe fra natura e indipendenza femminile

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