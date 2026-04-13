Autovelox mobili | tutti i controlli della settimana in Lombardia
Questa settimana, le forze dell'ordine della Lombardia effettueranno numerosi controlli sulla velocità utilizzando autovelox mobili lungo le principali strade della regione. Gli agenti realizzeranno queste verifiche in diversi punti, con l’obiettivo di monitorare il rispetto dei limiti di velocità. Le operazioni vengono programmate quotidianamente e coinvolgono diverse aree, senza indicare specifiche località o orari.
Anche questa settimana saranno numerosi i controlli che verranno effettuati dagli agenti di polizia lungo le principali strade della Lombardia con l'ausilio degli autovelox mobili.Duplice l'obiettivo dei pattugliamenti: da un lato garantire la sicurezza degli automobilisti e di tutti gli utenti.🔗 Leggi su Sondriotoday.it