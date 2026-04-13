Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile 2026, sono previste attività e visite didattiche a Roma dedicate a bambini e famiglie. Le iniziative si concentrano su temi di arte, storia e archeologia, suddivise in gruppi di età tra 2 e 11 anni. Contestualmente, viene allestita una mostra sull’Impressionismo, accessibile al pubblico durante le giornate. Per ulteriori dettagli e prenotazioni, si può consultare il sito ufficiale dedicato.

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-5) di Sabato 18 e Domenica 19 Aprile 2026 + Mostra Impressionismo, a Roma con Cicero in Rome:Per dettagli e prenotazioni vai al sito https:ciceroinrome.blogspot.🔗 Leggi su Romatoday.it