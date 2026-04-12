Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 12 aprile 2026, la rete di viabilità della regione Lazio, con particolare attenzione a Roma, ha ricevuto aggiornamenti in tempo reale tramite il servizio Astral Infomobilità. Questo sistema fornisce informazioni sulla circolazione e le condizioni delle strade, aiutando gli automobilisti a pianificare i propri spostamenti. I dati vengono trasmessi costantemente per monitorare eventuali criticità o variazioni sul traffico locale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare a causa di un incidente Ci sono code in carreggiata interna tra le uscite Ardeatina e Laurentina altri due incidenti rallentano il traffico sulle consolari Aurelia e rispettivamente tra Palidoro Torrimpietra verso Roma e tra Viterbo nord della fiera di Viterbo in direzione Montefiascone raccomandiamo quindi la dovuta prudenza Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli la circolazione rallentata nei pressi di Rocca Secca causa di guasto alla linea elettrica possibili deviazioni sulla tratta via...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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