Politica Follini | Mentre mondo imprevedibile da noi stanca prevedibilità

Un commento politico evidenzia come nel contesto internazionale si assista a una crescente imprevedibilità, considerata inquietante e spaventosa, mentre invece il panorama politico nazionale sembra rimanere ancorato a schemi consolidati, spesso ripetuti e prevedibili. La riflessione sottolinea la distanza tra le dinamiche globali e le risposte locali, senza entrare nel merito delle cause o delle conseguenze di questa situazione.

(Adnkronos) – "Mentre il mondo globale scivola verso la più inquietante, spaventosa, quasi agghiacciante imprevedibilità, la nostra politica di casa si rifugia nella celebrazione della sua più stanca e ovvia prevedibilità. Tutto sembra svolgersi nel rispetto del copione, come se ogni confronto servisse solo a ribadire il già detto senza che mai un guizzo, una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: “Stanca, stanca, stanca”, Giulia Salemi festeggia i 33 anni con una torta ad effetto Leggi anche: “Stanca, stanca, stanca”, così Giulia Salemi festeggia i 33 anni