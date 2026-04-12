Parma Juve Primavera 0-0 LIVE | che occasione per Semedo! Si salvano i bianconeri

Nel match valido per la 33ª giornata del campionato Primavera 202526, Parma e Juventus Primavera si sono affrontate senza segnare reti, con il risultato finale di 0-0. Durante l'incontro, un'occasione importante è stata creata da Semedo, ma la porta dei padroni di casa si è salvata. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca.

Parma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera di Simone Padoin sfida il Parma nella 33esima giornata di campionato al Noce di Noceto in quello che è un remake della semifinale di Coppa Italia vinta solo qualche giorno fa a Vinovo. Bianconeri a caccia di punti per la zona playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parma Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 42? Occasione Semedo – Parma vicinissimo al vantaggio! Disattenzione della difesa della Juve, prova ad approfittarne Semedo che sfiora il gol. Si salvano i bianconeri.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Parma Juve Primavera 0-0 LIVE: che occasione per Semedo! Si salvano i bianconeri Juve Cagliari Primavera 0-0 LIVE: due volte Trepy, si salvano i bianconeriCabal Juve, Spalletti e la società hanno fatto questa valutazione sul difensore colombiano. Juve Galatasaray 1-0 LIVE: occasione per Yildiz! Si salvano ancora i turchiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... GOL DI PARMA JUVE 1-4: POKER CON DOPPIETTA DI BREMER, VOLANO I BIANCONERI!